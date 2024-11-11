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Экс-разведчик США раскрыл, когда наступит переломный момент для Украины

Риттер: отсутствие помощи Украине с Запада приблизит переломный момент

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Переломный момент в украинском конфликте может наступить уже зимой. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Мы ждем, когда достигнем переломного момента. Это может случиться уже этой зимой или ранней весной, когда на Украине скажут, что они больше не могут, а Запад ответит, что у них ничего не осталось для Украины», — заявил эксперт.

Риттер добавил, что после этого стороны и смогут сесть за стол переговоров. По словам отставного военного, на Украине «отсутствуют устойчивость и стабильность», более того, страна «достигла точки невозврата» и уже проиграла.

Экс-разведчик отметил, что украинцам «дают самим достигнуть осознания своей незащищенности», в результате они будут «вынуждены отступить».

До этого бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что положение ВСУ на поле боя настолько ухудшилось, что можно говорить об отсутствии украинской армии, вместо нее есть лишь разрозненные соединения.

Ранее депутат предложил превратить Украину в «буферную зону».

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