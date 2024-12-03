Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о концепции «мира через силу». Его слова приводит «Украинская Правда».

«Мы обсудим с партнерами концепцию «мира через силу», — заявил он.

По его словам, у Украины «есть четкое понимание того, какие шаги нужны нашим друзьям, чтобы сделать... «домашнюю работу».

Он отметил, что подписание Будапештского меморандума стало уроком для Киева, что никакие решения о безопасности «за счет Украины не являются приемлемыми».

Министерство иностранных дел Украины во вторник, 3 декабря, опубликовало на своем сайте информацию о том, что украинские власти отказываются рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО. Агентство Reuters сообщило, что в настоящее время нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в альянс, а для его достижения могут понадобиться месяцы переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Украины в НАТО неприемлемо для Российской Федерации.

Ранее НАТО обвинили в отказе обсуждать сроки приглашения Украины в альянс.