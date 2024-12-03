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СМИ: НАТО отказалось обсуждать сроки приглашения Украины в альянс

Ansa: главы МИД стран НАТО не планируют обсуждать приглашение Украины в альянс

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Thomas Peter/Pool/Reuters

На встрече министров иностранных дел стран НАТО не будет достигнуто единого мнения по вопросу приглашения Украины в альянс. Об этом сообщает агентство Ansa.

Издание уточняет, что до тех пор, пока главы государств альянса не примут решение по этому вопросу, министры не смогут выдать никаких рекомендаций. Данный вопрос будет активно обсуждаться перед предстоящим саммитом в Гааге.

В материале также сообщается, что в некоторых европейских странах рассматривается возможность отправки войск на Украину, однако внутри НАТО это обсуждение не ведется.

Кроме того, подчеркивается, что Киев информировал западные страны о том, что к 2025 году ему потребуется не менее $120 млрд, что превышает сумму, согласованную на саммите НАТО в Вашингтоне.

На днях президент Украины Владимир Зеленский на встрече с приехавшими в Киев еврокомиссарами сказал, что если поднимет вопрос об иностранных ВС в зоне конфликта на Украине, страна лишится половины своих союзников. По его словам, он был бы «счастлив» вводу войск ЕС и НАТО в республику, но никогда об этом не попросит.

Ранее в США раскритиковали план отправки войск НАТО на Украину.

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