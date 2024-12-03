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В Кремле отреагировали на заявление МИД Украины по вступлению в НАТО

Песков назвал неприемлемым для России потенциальное вступление Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное вступление Украины в НАТО неприемлемо для Российской Федерации. Его слова приводит ТАСС.

По заявлению представителя Кремля, это не ликвидирует первопричину специальной военной операции (СВО).

«Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности», — сказал Песков.

Он отметил, что безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой — «это непреложное правило международных отношений».

«Потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием», — подчеркнул представитель Кремля.

Министерство иностранных дел Украины во вторник, 3 декабря, опубликовало на своем сайте информацию о том, что украинские власти отказываются рассматривать какие-либо гарантии безопасности, отличные от полноправного членства в НАТО.

Также 3 декабря агентство Reuters сообщило, что в настоящее время нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в альянс, а для его достижения могут понадобиться месяцы переговоров.

Ранее НАТО обвинили в отказе обсуждать сроки приглашения Украины в альянс.

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Операция на Украине
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