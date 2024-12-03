Вход в парламент Южной Кореи заблокировали из-за военного положения

Вход в здание парламента Южной Кореи блокирован после объявления военного положения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Как отмечает агентство, доступ перекрыт даже для депутатов.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения в стране. Согласно его заявлению, данное решение принято, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Позднее министерство обороны Южной Кореи распорядилось провести совещание ключевых командиров и призвало к усилению бдительности.

24 октября сообщалось, что у президентского комплекса в Южной Корее упал воздушный шар с мусором и листовками. Никаких опасных веществ в прикрепленных к шарам пакетах обнаружено не было. Их содержимое состояло из бытового мусора, включая пластик и макулатуру.

В начале ноября Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на ракетные пуски КНДР. Отмечалось, что цель военных маневров — показать готовность Сеула «ответить на любую провокацию» Пхеньяна.

Ранее в МИД России объяснили причины пусков ракет КНДР.