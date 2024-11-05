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В МИД России объяснили причины пусков ракет КНДР

Замглавы МИД Руденко: пуски ракет КНДР являются законной мерой безопасности

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kcnawatch. co/Global Look Press

Пуски ракет КНДР являются законной мерой по обеспечению безопасности страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, передает ТАСС.

По словам замглавы ведомства, подобные решения Пхеньян принимает в качестве реакции на провокации со стороны США. При этом Руденко выразил надежду, что после выборов президента Белый дом проявит здравый подход к урегулированию на Корейском полуострове.

«Мы всегда надеемся на лучшее. На разумность и здравость подходов американской администрации и их союзников, которые ранее были задействованы в шестисторонних переговорах по Корейскому полуострову», — сказал замминистра.

В ночь на 5 ноября Северная Корея запустила баллистическую ракету. По данным береговой охраны Японии, снаряд находился в полете около 20 минут. Затем она, предположительно, упала.

Позже министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что Северная Корея осуществила пуск не менее семи баллистических ракет. По его словам, КНДР провела пуск в северо-восточном направлении. Все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Ранее сестра Ким Чен Ына обвинила США в желании применить ядерное оружие против Северной Кореи.

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