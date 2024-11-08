Южная Корея осуществила запуск баллистической ракеты

Южная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности класса «Хёнму-2» в акватории Желтого моря в ответ на недавние ракетные пуски КНДР. Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство «Рёнхап».

По его данным, ракета была запущена с полигона в западном уезде Тхэан, который расположен в 108 км от Сеула. В ходе учений отрабатывался сценарий удара по северокорейскому кораблю, который якобы первым совершил атаку. Отмечается, что цель военных маневров — показать готовность Сеула «ответить на любую провокацию» Пхеньяна.

5 ноября министр обороны Японии Гэн Накатани заявил, что Северная Корея осуществила пуск не менее семи баллистических ракет в северо-восточном направлении. Все они упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

4 ноября главы внешнеполитических ведомств стран «Большой семерки» (G7) осудили недавние ракетные испытания КНДР, заявив, что Пхеньян продолжает без остановки усиливать свой незаконный ядерный и ракетный арсенал. Страны G7 вновь призвали к полной денуклеаризации Корейского полуострова, требуя от Пхеньяна полного отказа от ядерного оружия, ядерных программ и всех других программ, связанных с оружием массового поражения и баллистическими ракетами.

Ранее в МИД России объяснили причины пусков ракет КНДР.