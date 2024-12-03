Минобороны Южной Кореи созывает совещание командиров

Министерство обороны Южной Кореи созывает встречу ключевых командиров. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Министерство обороны распорядилось провести совещание ключевых командиров и призвало к усилению бдительности», — сказано в сообщении агентства.

Как передает Yonhap, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль также объявил чрезвычайное военное положение в стране, обвинив оппозицию в «антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа».

24 октября сообщалось, что у президентского комплекса в Южной Корее упал воздушный шар с мусором и листовками. Никаких опасных веществ в прикрепленных к шарам пакетах обнаружено не было. Их содержимое состояло из бытового мусора, включая пластик и макулатуру.

29 ноября южнокорейская газета Kukmin Ilbo писала, что воздушные шары с мусором содержали в том числе листовки с критикой южнокорейского президента и членов его администрации.

Ранее в министерстве иностранных дел КНДР сделали последнее предупреждение Южной Корее.