Рогов оценил послание Шольца Путину

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал лицемерным послание канцлера ФРГ Олафа Шольца российскому лидеру Владимиру Путину во время визита в Киев. Его слова приводит РИА Новости.

«Послание Шольца лицемерно. Сначала Шольц звонит нашему президенту, пытаясь показать, что он что-то делает для достижения мира на постукраинском пространстве, а затем льет мед в уши Зеленскому, рассказывая о дальнейшем накачивании его режима оружием», — указал Рогов.

Он подчеркнул, что Шольц вновь продемонстрировал намерение «зарабатывать на войне» и грабить собственный народ путем поддержки Украины.

Накануне, после своего визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал в соцсети Х заметку, адресованную президенту России Владимиру Путину.

«Мое послание из Киева Путину: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не поколеблется. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — написал Шольц в X.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали послание Шольца Путину.