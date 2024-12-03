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В Кремле прокомментировали послание Шольца Путину

Песков заявил, что вряд ли послание Шольца Путину стоит комментировать

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Global Look Press

Вряд ли послание канцлера Германии президенту России Владимиру Путину стоит комментировать, такие комментарии делаются ежедневно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Эти заявления делаются ежедневно представителями разных европейских государств, они намерены продолжать дальше свою деструктивную линию. Провоцирование, продолжение этой войны (конфликта на Украине. — Прим. ред.)... только так к этому и относитесь... Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей», — сказал представитель Кремля журналистам.

2 декабря канцлер Германии Олаф Шольц, находясь в Киеве, пообещал в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину, что ФРГ продолжит поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

На этом же брифинге президент Украины, отвечая на вопрос журналиста о том, на что должна пойти РФ для начала переговоров по мирному урегулированию, заявил «желательно на три буквы».

14 июня на встрече с руководством Министерства иностранных дел президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее журналистка Диана Панченко назвала ложью слова Шольца о поддержке народа Украины.

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