«Мое послание из Киева Путину: мы в этом надолго». Шольц посетил с необъявленным визитом Украину Шольц отправил послание Путину из Киева: поддержка Украины не поколеблется

Канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил необъявленный визит в Киев, подчеркнув готовность Германии поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». С таким посланием он выступил в адрес Владимира Путина, заявив: «Мы в этом надолго». Кроме того, канцлер объявил о дальнейших поставках оружия Киеву и прокомментировал недавний звонок президенту России.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал новую военную помощь Украине во время необъявленного визита в Киев в понедельник, 2 декабря. Этот визит, по его словам, стал сигналом президенту России Владимиру Путину, что Берлин будет поддерживать Киев столько времени, сколько потребуется.

Поездка Шольца состоялась спустя несколько недель после распада в ФРГ правящей коалиции, что поставило под угрозу его будущее на посту канцлера, считают СМИ. Политические потрясения в Германии усилили растущее чувство неопределенности на Украине, «поскольку российские войска продвигаются все быстрее на востоке», пишет Reuters. Агентство отмечает: неясно, насколько европейские партнеры Киева смогут усилить поддержку Украины, если Трамп прекратит помощь от США, ее самого могущественного союзника.

«Мое послание из Киева Путину: мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не поколеблется. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — написал Шольц в X.

Едва сойдя с поезда в Киеве, Шольц объявил о дальнейших поставках оружия на €650 млн, которые должны прибыть на Украину в этом месяце. В пакет войдет обещанное еще в октябре: 4000 разведывательных и ударных беспилотников Helsing, две системы ПВО IRIS, 10 танков Leopard-1, 60 бывших хорватских БМП и танков М80 и М84, а также 6000 неуправляемых и 500 управляемых ракет.

В ходе визита канцлера Шольц и Зеленский осмотрели беспилотники, произведенные украинскими и немецкими компаниями, посетили госпиталь и пообщались с ранеными солдатами.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в своем вечернем видеообращении, сообщил, что переговоры с Шольцем длились более 2,5 часа:

«На встрече с канцлером мы договорились, что Германия будет с Украиной в будущем именно так, как и должно быть: независимо от того, что происходит в мировой политике, и какие бы изменения в настроениях ни происходили».

Говоря о Германии как о втором по величине поставщике оружия на Украину после США, Шольц неоднократно отказывался поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, опасаясь прямого конфликта с Россией. Зеленский заявил на совместной пресс-конференции в понедельник, что Украине нужно больше ПВО для защиты двух десятков «специальных» объектов. «Мы работаем над тем, чтобы найти больше точек соприкосновения по вопросу Taurus», — добавил он.

«На три буквы»

На этом же брифинге Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, на что должна пойти Россия для начала переговоров по мирному урегулированию, заявил «желательно на три буквы».

После этого в зале раздался смех, а Шольц заулыбался.

В МИД РФ, комментируя слова Зеленского, заявили, что Шольц и не догадывался, что под тремя буквами Зеленский имел в виду «ФРГ».

«Зеленскому осталось только начаться испражняться в прямом эфире от безнадеги. Все другое он уже испробовал. <...> Дешевка, которая обошлась украинскому народу слишком дорого», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Звонок Путину

Ранее Шольц подвергся критике со стороны союзников, включая самого Зеленского, за то, что в ноябре впервые за почти два года провел телефонный разговор с Путиным. Критики канцлера расценили его звонок как попытку добиться внутриполитической выгоды.

На пресс-конференции в понедельник Шольц защищал свой разговор с Путиным. Он заявил, что использовал звонок, чтобы потребовать от российского президента «прекратить вторжение и вывести войска», и что Украина имеет право быть независимым суверенным государством.

Президент России, комментируя беседу с Шольцем, говорил, что стороны остались при своих мнениях. В Кремле беседу описали как «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине».