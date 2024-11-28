Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить возраст мобилизации

Вице-президент Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина отвергла призыв США снизить мобилизационный возраст, призвав Вашингтон давать больше оружия для оснащения бригад ВСУ. Об этом пишет газета Financial Times.

В разговоре с FT она подчеркнула, что на Украине нет необходимости снижать мобилизационный возраст до 18 лет. Стефанишина отметила, что Соединенным Штатам необходимо предоставить украинским бригадам подготовку и необходимое оружие.

27 ноября сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена предложила Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии.

В этом году на Украине снизили минимальный возраст мобилизации до 25 лет, максимальный остался прежним — 60 лет.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в офисе Зеленского отреагировали на призыв США снизить возраст мобилизации.