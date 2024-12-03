Зеленский раскрыл потери Украины с начала конфликта с Россией

Украина потеряла менее 80 тысяч военнослужащих в боях с Россией с начала специальной военной операции. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, видеозапись которого размещена на YouTube-канале офиса главы государства.

«Я хочу вам сказать, что нет: намного меньше, намного», — отметил он, комментируя озвученную американской прессой информацию о потере 80 тысяч бойцов ВСУ.

В сентябре газета The Wall Street Journal писала, что во время сражений травмы различной степени тяжести получили порядка 400 тысяч военных ВСУ. При этом еще около 80 тысяч украинских бойцов спасти не удалось.

По словам авторов статьи, вооруженный конфликт с РФ оказал на демографические показатели Украины значительное воздействие. Как рассказал научный сотрудник украинского Института демографии и социальных исследований Александр Гладуна, за последние годы население страны снизилось с 42 млн до 29 млн жителей.

При этом журнал The Economist отмечал, что за время конфликта с Россией ВСУ лишились до 500 тыс. бойцов, около 100 тыс. из которых безвозвратные потери. По данным издания, доля дезертиров в украинской армии достигает 20%.

Ранее в Британии предсказали сроки завершения конфликта на Украине.