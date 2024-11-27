Потери Украины оценили в 500 тыс. человек. Из-за нехватки бойцов ВСУ стали больше полагаться на БПЛА The Economist оценил потери ВСУ в 500 тысяч человек за все время СВО

За время конфликта с Россией ВСУ лишились до 500 тыс. бойцов, около 100 тыс. из которых погибли, а остальные — тяжело ранены, подсчитал журнал The Economist. Данные не учитывают жертвы среди гражданского населения. Президент страны Зеленский в начале года оценивал потери ВСУ в 31 тысячу погибших, не уточняя число раненых. По информации CNN, ВСУ в последнее время все чаще полагаются на беспилотники на поле боя на фоне острой нехватки личного состава.

В ходе российско-украинского конфликта Киев понес от 60 до 100 тысяч безвозвратных потерь, еще 400 тысяч военных были ранены и по состоянию здоровья больше не могут участвовать в боевых действиях. Об этом со ссылкой на данные источников и собственные аналитические материалы сообщает The Economist.

«Чтобы количественно оценить потери Украины, мы начали сбор данных о боевых потерях из просочившихся или опубликованных отчетов разведывательных агентств, должностных лиц министерства обороны, исследователей и разведданных из открытых источников», — объяснили методы подсчета журналисты.

Данные свидетельствуют о том, что за весь период СВО минимальный подтвержденный уровень безвозвратных потерь со стороны Украины составляет 60 435 солдат.

При этом уточняется, что с учетом всех пропавших без вести и женщин-военнослужащих эта цифра достигает отметки в 100 тысяч человек.

Данные не учитывают жертвы среди гражданских.

В конце февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский оценил потери украинских войск в живой силе в 31 тысячу человек, без учета пропавших без вести и тяжелораненых. Информацию о числе раненых в рамках форума «Украина. 2024 год» глава государства не раскрыл.

«Я не скажу, сколько раненых, потому что Россия будет знать, сколько людей ушло с поля боя», — сказал Зеленский.

Другие оценки

13 ноября депутат Верховной Рады Александр Дубинский, арестованный по делу о госизмене, выразил мнение, согласно которому отказ Зеленского заключить мирное соглашение стоит Украине 1,5 тыс. человек каждый день.

19 ноября агентство ТАСС подсчитало, что украинские войска потеряли около 906,5 тысячи человек убитыми и ранеными с 24 февраля 2022 года. Согласно данным агентства, число потерь ВСУ в 2024 году уже превысило суммарные потери украинской стороны за два первых года специальной военной операции.

27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, занимавший на тот момент должность министра обороны, заявлял, что потери украинских войск с начала спецоперации превысили 444 тысячи человек. 18 ноября Минобороны РФ сообщало, что с начала атаки на Курскую область в августе ВСУ потеряли более 33 670 военнослужащих.

Нехватка людей и потеря территорий

Как сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники, украинская армия для борьбы с российскими наступлениями в последнее время все больше полагается на беспилотники на поле боя на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ.

По данным CNN, украинские военнослужащие также «все более обеспокоены» истощением ресурсов.

Как подсчитал украинский проект DeepState, российские войска за прошлую неделю взяли под контроль почти 235 кв. км украинской территории, установив недельный рекорд за весь 2024 год. По данным DeepState, основное продвижение зафиксировано в районе поселка Великая Новоселка, штурм которого российские войска начали на прошлой неделе.

Кроме того, ВС РФ продвинулись на 10 км вглубь Харьковской области, заняв окрестности Часова Яра. В Донбассе линия соприкосновения стала более подвижной: армия России с начала сентября заняла на юге региона больше территории, чем за весь 2023 год, В окрестностях Покровска, Курахово, Угледара и Великой Новоселки с 1 сентября ВС РФ заняли не менее 1103 кв. км (против 387 кв. км за весь 2023 год).