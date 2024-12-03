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В Верховной раде рассказали о путешествиях украинских чиновников за госсчет

Гончаренко: глава Счетной палаты Украины Песчанская уехала в Париж за госсчет

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Global Look Press

Председатель Счетной палаты Украины Ольга Песчанская за бюджетный счет уехала в туристическую поездку в Париж. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«И что вы думаете? Председатель Счетной палаты Песчанская продолжает свой туризм за счет бюджета!!! Теперь она уехала в Париж, говорят, встретиться с сестрой, на которую, кстати, зарегистрирована вилла Зеленских в Италии», — написал Гончаренко.

По его словам, «это даже не командировка, не работа, а просто захотела и уехала к родственникам за государственные средства».

28 ноября Гончаренко раскритиковал принятый Радой и подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о повышении налогов на Украине. По его словам, полученные с украинцев деньги пойдут на «телемарафон» (главная информационная передача Украины. — Ред.), а также на «подругу [президента] Песчанскую с ее командировками».

3 декабря депутат Рады Гончаренко заявил, что Украине надо «наплевать на все и делать ядерную бомбу».

Ранее Гончаренко рассказал, как Украина упустила шанс стать членом НАТО в 2023 году.

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