Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде рассказали, как Украина упустила шанс стать членом НАТО в 2023 году

Гончаренко: в 2023 году Украина могла стать членом НАТО и заключить мир

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

В 2023 году у Украины был шанс стать членом НАТО и подписать «нормальный мирный договор», однако в 2024 году такого шанса у Киева уже нет. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Почему мы всегда не в то время и не тогда когда надо? В 2023-м перед контрнаступлением, мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор (не хороший, но нормальный)», — отметил он.

По словам Гончаренко, в 2024 году таких шансов у Украины уже нет. Он подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский довел страну до того, что Киев потерял позицию силы.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что на достижение общего консенсуса по вопросу о приглашении Украины в НАТО могут уйти месяцы.

Как писало агентство, нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в НАТО.

Ранее в США объяснили, почему Зеленский сменил свою риторику по решению конфликта.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами