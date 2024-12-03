В 2023 году у Украины был шанс стать членом НАТО и подписать «нормальный мирный договор», однако в 2024 году такого шанса у Киева уже нет. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Почему мы всегда не в то время и не тогда когда надо? В 2023-м перед контрнаступлением, мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор (не хороший, но нормальный)», — отметил он.

По словам Гончаренко, в 2024 году таких шансов у Украины уже нет. Он подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский довел страну до того, что Киев потерял позицию силы.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что на достижение общего консенсуса по вопросу о приглашении Украины в НАТО могут уйти месяцы.

Как писало агентство, нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия решения по приглашению Украины в НАТО.

Ранее в США объяснили, почему Зеленский сменил свою риторику по решению конфликта.