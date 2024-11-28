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В Раде рассказали об очередном позорном решении Зеленского

Депутат Рады Гончаренко назвал позором Украины закон о повышении налогов

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Evgeniy Maloletka/AP

Подписанный украинским лидером закон о повышении налогов на Украине является позором для страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Зеленский таки подписал позорный закон о повышении налогов… Деньги с украинцев на марафон, подругу (главу Счетной палаты Ольгу. – Прим. ред.) Песчанскую с ее «командировками» и на распил из бракованных мин», — отметил он (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

В октябре депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале, что спикер украинского парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект о повышении налогов в стране.

Он пояснил, что законопроект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.

28 ноября Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2025 год c дефицитом 1,55 трлн гривен (более $37,3 млрд).

Ранее в Раде назвали сумму, поступившую в бюджет Украины с февраля 2022 года.

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