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Шольца раскритиковали после его послания Путину

Украинская журналистка Панченко обвинила Шольца во лжи после его послания РФ

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Boris Roessler/Pool via Reuters

Немецкий канцлер Олаф Шольц обманывает окружающих, заявляя о поддержке народа Украины, на самом деле он поддерживает лично украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Зеленского. А люди его ненавидят», — подчеркнула она.

По словам Панченко, чем дольше Зеленский находится у власти на Украине, тем больше территориальных уступок придется делать стране.

До этого Шольц, находясь в Киеве, пообещал в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину, что ФРГ продолжит поддерживать Киев.

Шольц также заявил, что в 2025 году Германия продолжит поставлять на Украину оружие, включая системы ПВО, гаубицы и боевые вертолеты.

Ранее Захарова назвала Зеленского «дешевкой».

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