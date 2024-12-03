Немецкий канцлер Олаф Шольц обманывает окружающих, заявляя о поддержке народа Украины, на самом деле он поддерживает лично украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила украинская журналистка Диана Панченко.

«Вы поддерживаете не украинский народ. Только лично диктатора Зеленского. А люди его ненавидят», — подчеркнула она.

По словам Панченко, чем дольше Зеленский находится у власти на Украине, тем больше территориальных уступок придется делать стране.

До этого Шольц, находясь в Киеве, пообещал в своем обращении к президенту РФ Владимиру Путину, что ФРГ продолжит поддерживать Киев.

Шольц также заявил, что в 2025 году Германия продолжит поставлять на Украину оружие, включая системы ПВО, гаубицы и боевые вертолеты.

Ранее Захарова назвала Зеленского «дешевкой».