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Зеленский послал Россию на «три буквы»

Зеленский: желательно, чтобы Россия пошла на три буквы

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз оскорбительно высказался о России. Во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Киеве политик недвусмысленно послал страну на «три буквы».

«На что должна пойти Россия? Желательно, на три буквы», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о том, на какие шаги должна пойти РФ для начала переговоров по мирному урегулированию.

После этого в зале раздался смех, а Шольц заулыбался.

Далее украинский лидер сказал, что для завершения конфликта в 2025 году Киеву нужно «быть сильнее».

Ситуацию уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая в разговоре с News.ru заметила, что улыбавшийся Шольц и не догадывался, что под тремя буквами Зеленский имел в виду «ФРГ».

За две недели до визита в Киев Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, первый почти за два года. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал президента РФ к переговорам с Киевом для достижения справедливого и долгосрочного мира. Кроме того, он призвал Путина прекратить конфликт и вывести войска с украинской территории.

Зеленский знал о готовящемся разговоре и был против него. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что символизирует чемодан приехавшего в Киев Шольца.

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