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Трамп пригрозил «адской ценой» виновным в захвате заложников на Ближнем Востоке

Трамп: виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят «адскую цену»

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Yuki Iwamura/AP

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social заявил, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят «адскую цену», если последние не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.

«Если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента Соединенных Штатов, на Ближнем Востоке заплатят адскую цену, и виновные в этих преступлениях против человечности будут наказаны сильнее, чем кто-либо в долгой и славной истории Соединенных Штатов», — написал Трамп.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Пока далеко не все заложники, захваченные ХАМАС, освобождены. 19 ноября Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее в Израиле прошла акция с требованием освободить заложников.

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