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В Израиле заявили, что ХАМАС отправится в Египет на переговоры

The Times of Israel: ХАМАС отправится на переговоры о прекращении огня в Газе

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Reuters

Делегация палестинского радикального движения ХАМАС отправится в Каир для переговоров с египетскими представителями о возможном прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает The Times of Israel.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на прошлой неделе прибыл в Израиль для встречи с должностными лицами, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В ходе переговоров он обозначил, что избранный американский лидер Дональд Трамп хочет посодействовать в принятии соглашения о прекращении огня в секторе Газа до инаугурации в январе.

«Он выступил с заявлением в преддверии прибытия делегации ХАМАС в Каир в субботу для переговоров с египетскими официальными лицами о возможном прекращении огня», — говорится в статье.

На этой неделе Израиль и ливанская организация «Хезболла» достигли соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября. Президент США Джо Байден, который выступил посредником, заявил, что соглашение предполагает «постоянное прекращение боевых действий» и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Ранее в МИД РФ выразили надежду на долгосрочное перемирие между Ливаном и Израилем.

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