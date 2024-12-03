Политолог объяснил, кому выгодна авария на нефтепроводе «Дружба»

Авария на нефтепроводе «Дружба», произошедшая на территории Польши, выгодна в первую очередь США, поскольку бьет по энергетическому взаимодействию России с Европой. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Алексей Ярошенко.

«Их цель — ускорить процесс вытеснения России с европейского энергетического рынка. Разрушение доверия к российским поставкам заставляет Европу усиленно закупать американские СПГ и нефть. Это не только деньги, но и укрепление зависимости Европы от американских поставщиков», — пояснил Ярошенко.

Он добавил, что поставить целые страны в зависимость — «рабочая схема» для США.

Утром 1 декабря недалеко от города Пневы в Великопольском воеводстве, расположенном вблизи Познани на западе Польши, произошла утечка на участке нефтепровода «Дружба», через который транспортируется казахстанская нефть в Германию.

Польша расследует инцидент. Среди возможных версий — диверсия и техническая неисправность.

В пресс-службе российской «Транснефти» заявляли, что прокачка нефти по «Дружбе» в направлении ФРГ продолжается в соответствии с графиком.

Ранее в Венгрии заявили, что опасаются теракта на «Дружбе».