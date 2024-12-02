В «Транснефти» прокомментировали утечку топлива на участке трубопровода «Дружба»

Прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении ФРГ продолжается в соответствии с графиком. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе российской «Транснефти».

Там же уточнили, что свои обязательства по объемам прокачки на территории России и Белоруссии компания выполнила.

До этого в пресс-службе компании — оператора по обслуживанию трубопровода в Польше PERN сообщили, что утечка топлива, которая произошла на участке трубопровода «Дружба» на западе Польше, не оказала влияния на поставки нефти в Германию.

Вечером 1 декабря стало известно, что в Польше поврежден нефтепровод «Дружба», произошла утечка. Прорыв зафиксировали в районе Пнево Великопольского воеводства. Из-за аварии на автостраде №92 затруднено движение транспорта.

Польская компания PERN, управляющая нефтепроводом «Дружба», рассматривает все возможные причины повреждения трубопровода, включая диверсию.

Западный участок нефтепровода «Дружба» соединяет базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с нефтеперерабатывающим заводом в городе Шведт в Германии.

Ранее в Германии рассказали о поисках замены нефти из России.