Польша расследует утечку на нефтепроводе «Дружба». Одна из версий — диверсия

Польша расследует причины утечки нефти, произошедшей 1 декабря на западе страны. Среди возможных версий — диверсия и техническая неисправность. Специалисты компании PERN, оператора польского участка нефтепровода «Дружба», работают над восстановлением прокачки и устранением последствий. Утечка произошла на участке, через который транспортируется казахстанская нефть в Германию.

Компания PERN, оператор польского участка нефтепровода «Дружба», рассматривает все возможные причины повреждения трубопровода, в том числе версию о диверсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

По словам собеседника агентства, ни одна из версий, включая намеренное повреждение трубопровода или техническую неисправность, не исключается. В настоящее время специалисты занимаются восстановлением прокачки нефти, ликвидацией последствий утечки и выяснением ее причин.

Утечка произошла утром 1 декабря недалеко от города Пневы в Великопольском воеводстве, расположенном вблизи Познани на западе Польши. В пресс-службе Великопольской государственной пожарной службы подтвердили информацию о происшествии, уточнив, что трубопровод был перекрыт. При этом спасатели сообщили, что угрозы возгорания или взрыва из-за утечки нет.

«Дружба» и казахстанская нефть

По данным телеканала TVN24, утечка произошла на участке трубопровода, который соединяет сырьевую базу PERN в Плоцке с двумя нефтеперерабатывающими заводами в Германии.

Этот участок является частью северной ветви нефтепровода «Дружба», которая разветвляется в белорусском Мозыре. Южная ветвь направляется на Украину, в Венгрию, Словакию и Чехию, в то время как северная — в Польшу и Германию.

Прокачка нефти из России по северной ветке была приостановлена из-за санкций ЕС, в то время как по южной ветви поставки продолжаются. С февраля 2023 года по северной ветке «Дружбы» идет транспортировка казахстанской нефти в Германию, объемы прокачки составляют 2 млн баррелей в день.

Предыдущие инциденты

Проблемы с поставками нефти по «Дружбе» возникали и ранее. Летом прошлого года на одном из участков нефтепровода в Польше произошла разгерметизация на одной из двух ниток, по которой осуществляется поставка сырой нефти в Германию. Утечка была зафиксирована вечером 5 августа в районе города Ходеч. Вторая нитка продолжала работать без изменений.

Польский оператор нефтепровода PERN сообщал, что для устранения последствий происшествия компания привлекла специализированную компанию по рекультивации, а также службы охраны окружающей среды. Компания также создала послеаварийную комиссию для расследования причин утечки. Работоспособность поврежденного участка была восстановлена вечером 7 августа.

Другой случай произошел в октябре 2022 года. Тогда утечка тоже была обнаружена на одной из ниток «Дружбы» примерно в 70 км от города Плоцка. Российская «Транснефть» тогда отметила, что Польша продолжала принимать нефть, что свидетельствовало о наличии у польской стороны соответствующих резервуаров для ее закачки.