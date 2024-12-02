Венгрия опасается теракта на «Дружбе»

Венгрия после заявления Словакии о возможной подготовке к теракту на критически важной инфраструктуре страны изучает вероятность атаки на нефтепровод «Дружба» на венгерской территории. Об этом сообщила венгерская газета Magyar Nemzet со ссылкой на источники.

Глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток 30 ноября со ссылкой на разведку заявил, что не только в Словакии, но и в Венгрии существует организованная группа, которая может устроить теракт в районе нефтепровода.

«К сожалению, к словацкому заявлению пришлось отнестись серьезно, и на основе имеющихся данных [спецслужбы] выясняют, против кого, когда и где может быть применено превентивное вмешательство Антитеррористическим центром при сотрудничестве со службами национальной безопасности», — пишет издание.

Участок «Дружбы» на территории Венгрии является особо засекреченным объектом и имеет особую защиту, поэтому можно не сомневаться, что он будет защищен, сказал председатель Службы национальной безопасности страны Золтан Сас.

Утром 1 декабря недалеко от города Пневы в Великопольском воеводстве, расположенном вблизи Познани на западе Польши, произошла утечка на участке нефтепровода «Дружба», через который транспортируется казахстанская нефть в Германию.

Польша расследует инцидент. Среди возможных версий — диверсия и техническая неисправность.

Ранее в «Транснефти» прокомментировали утечку топлива на участке «Дружбы».