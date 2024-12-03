Американские чиновники администрации президента США Джо Байдена в частном порядке признают, что Вашингтон не поддержит стремление Украины в НАТО, поскольку понимают, что соответствующие инициативы будут отменены новой командой избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет агентство AFP.

«Чиновники США в частном порядке говорят, что администрация Байдена не поддержит инициативу Украины, так как полагает, что любое предложение будет аннулировано (администрацией Трампа. – Прим. ред.)», — говорится в сообщении издания (цитата по РИА Новости).

Как отметил неназванный дипломат ЕС, решение стран Запада пригласить Украину в НАТО может вызвать неудовлетворение Трампа.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что в 2023 году у Украины был шанс стать членом НАТО и подписать «нормальный мирный договор», однако в 2024 году такого шанса у Киева уже нет.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что на достижение общего консенсуса по вопросу о приглашении Украины в НАТО могут уйти месяцы.

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