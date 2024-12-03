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В США объяснили, почему Зеленский сменил свою риторику по решению конфликта

WSJ: слова Зеленского об уступке земель отражают усталость Украины от конфликта

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Kevin Lamarque/Reuters

Изменение риторики украинского лидера Владимира Зеленского, который признал возможность уступок территорий России, отражает усталость украинцев от конфликта. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Президент Украины дал понять, что он согласится на прекращение огня с Россией, если его страна получит членство в НАТО… Изменение риторики Зеленского отражает растущую усталость среди украинцев, которые выражают желание положить конец конфликту», — говорится в сообщении издания.

Российские удары, пишет WSJ, оставили большую часть страны без «постоянного электричества» этой зимой, в то время как нехватка личного состава в ВСУ означает, что все больше мужчин, которые не хотят воевать, принудительно призываются.

До этого Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo News заявил, что пригласит Россию на второй «саммит мира» по Украине.

2 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не против рассмотреть инициативы по разрешению конфликта при условии, что их авторы искренне хотят установления мира.

Ранее Орбан призвал пересмотреть санкции Евросоюза в отношении России.

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