В США назвали бесстыдным и бессовестным помилование Байденом своего сына

Помилование президентом США Джо Байденом своего сына Хантера является «бесстыдным и бессовестным». Об этом в комментарии РИА Новости заявил американский аналитик, профессор университета Иллинойса Фрэнсис Бойл.

Он отметил, что президентское помилование является абсолютным и окончательным. Поэтому избранный главой государством Трамп уже не в состоянии отменить его. Бойл назвал помилование обвинявшегося в мошенничестве с налогами Хантера Байдена «бесстыдным и бессовестным». Он подчеркнул, что решение президента Байдена крайне плохо выглядит на фоне исправно платящих налоги граждан США и иностранных резидентов.

2 декабря спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что глава государства, помиловав своего сына, подорвал доверие к системе правосудия страны.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Ранее в Белом доме объяснили, почему Байден решил помиловать сына.