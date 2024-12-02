Президент США помиловал своего сына

Президент США Джо Байден принял решение о помиловании своего сына Хантера. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, это решение продиктовано его убеждением в несправедливости судебного преследования Хантера.

Байден подчеркнул, что с первого дня на посту президента США заявил, что не будет вмешиваться в принятие решений министерством юстиции, и сдержал свое слово, даже наблюдая, как его сына подвергают выборочному и несправедливому преследованию.

Глава государства отметил, что случаи, подобные делу Хантера, как правило, разрешаются более мягкими мерами, такими как выплаты задолженностей по налогам или штрафов. Байден заявил, что Хантера сделали мишенью для того, чтобы сломить его самого.

Президент выразил надежду, что американцы поймут, почему он принял такое решение.

1 декабря сообщалось, что адвокаты Хантера Байдена видят для него угрозу из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Ранее стало известно о списке мести Трампа на случай победы на выборах.