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В Белом доме объяснили, почему Байден решил помиловать сына

Белый дом: Байден помиловал сына, опасаясь действий республиканцев

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Craig Hudson/Reuters

Президент США Джо Байден принял решение помиловать своего сына Хантера Байдена из-за опасений, что Республиканская партия не прекратит его преследование. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает The Hill.

«Одна из причин, по которой президент помиловал (своего сына. — «Газета.Ru»), заключается в том, что не похоже, что его политические оппоненты отстанут. Вот почему президент предпринял это действие», — сказала она.

По словам Жан-Пьер, Байден считает, что его сына «выбрали» по политическим мотивам.

«Президент боролся с этим решением, он принял его в эти выходные и решил двигаться вперед и помиловать своего сына», — добавила пресс-секретарь.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Ранее Маск обеспокоился целостностью США после решения Байдена помиловать сына.

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