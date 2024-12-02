В США заявили об ударе по системе правосудия после решения Байдена

Президент США Джо Байден подорвал доверие к системе правосудия страны, помиловав своего сына Хантера Байдена. Об этом заявил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Он неожиданно сделал это (помиловал Хантера Байдена. — «Газета.Ru»), практически необратимо подорвав доверие к нашей системе правосудия», — отметил он.

Джонсон напомнил, что Байден-старший неоднократно заявлял о том, что не помилует сына за «серьезные преступления». В связи с этим злоупотреблением закона в стране необходимо провести «настоящую реформу», подчеркнул спикер нижней палаты Конгресса США.

В ночь на 2 декабря стало известно, что Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына, ранее обвиненного в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.

В заявлении американский лидер подчеркнул, что с начала своего президентского срока он не вмешивался в работу министерства юстиции, однако считает судебное преследование сына избирательным и политически мотивированным. Байден охарактеризовал процесс как «судебную ошибку», утверждая, что на него повлияли родственные связи и давление со стороны его оппонентов.

Ранее в Белом доме объяснили, почему Байден решил помиловать сына.