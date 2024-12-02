BBC: украинской армии приказали оставаться в Курской области до инаугурации Трампа

Вооруженным силам Украины приказали удерживать часть Курской области до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Об этом пишет BBC.

«Приказ состоит в том, чтобы удерживать этот небольшой кусочек российской территории до тех пор, пока в конце января в Белый дом не войдет новый президент США с новой политикой», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что военнослужащие ВСУ «опасаются, что могут проиграть». Кроме того, регулярные бомбардировки со стороны ВС России приводят к хроническому недостатку сна у солдат украинской армии, отмечается в статье.

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