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ВСУ направили в Курскую область лучшие подразделения, подготовленные на Западе

Комбат ВС РФ «Як»: в Курской области воюют солдаты ВСУ, тренированные на Западе

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские войска направили в Курскую область свои лучшие подразделения, которые прошли подготовку в странах Запада. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира батальона 810-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным «Як».

«Противник согнал сюда лучшие подразделения, которые проходили наиболее качественную подготовку. <...> Используют части, которые готовили на Западе по три месяца. И тренировали их настоящие специалисты, а не случайные инструктора», — рассказал военный.

Более того, среди вторгшихся в российский регион есть бойцы, которые, по мнению «Яка», сами могут тренировать западных военных, например, 3-й полк украинских Сил специальных операций (ССО).

При этом офицер отметил, что у военнослужащих ВС РФ подготовка не хуже, и они бойцам ВСУ «нормально так крови попили». Он также выразил уверенность, что российские солдаты смогут справиться с противником.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области в августе 2024 года. Российская армия постепенно возвращает захваченные территории, вытесняя противника.

28 ноября сообщалось, что в Курской области сдалась в плен группа бойцов ВСУ, состоящая из 22 человек.

Ранее стало известно о воюющих в ВСУ итальянцах из неофашистских организаций.

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