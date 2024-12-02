Пленный солдат ВСУ Владимир Горбатко заявил, что его обманом отправили в Курскую область, где вся его часть сдалась в плен российским военнослужащим. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Telegram-канале.

По его словам, никто из военных не ожидал, что после «учебки» их могут отправить на территорию России.

«Узнал об этом, когда приехал на позицию, что мы вообще в другой стране находимся… Я же думал, что я не буду воевать, а только охранять позицию… Просто охранять, как нам сказали. А когда приехали на позицию, оказалось, что мы уже в Курской области», — рассказал Горбатко.

Он отметил, что командиры военной части держали его и сослуживцев в неведении. Они говорили, что отправят бойцов в Курскую область всего «на три дня». По приезде на место солдаты находились под дождем без снабжения все это время, после чего пришли десантники группировки войск «Север» и украинские бойцы сдались в плен.

До этого пленный украинский офицер, командир 3-го взвода 3-й роты 120-го батальона бригады Александр Долматов заявил, что командование 113-й бригады территориальной обороны Украины отправило группу военнослужащих оборонять поселок Золотая Нива под Угледаром, который уже перешел под контроль российских войск.

Ранее пленный боец ВСУ заявил о необходимости сменить власть на Украине.