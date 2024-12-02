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Правительство разработает программу по борьбе с обмелением Каспия

РИА: Путин поручил кабмину разработать программу по борьбе с обмелением Каспия

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Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

По поручению президента России Владимира Путина правительство РФ подготовит программу действий по борьбе с обмелением Каспийского моря. Об этом сообщает РИА Новости.

Тема обсуждалась на встрече с участниками Международного конгресса молодых ученых в Ново-Огарево.

«Я уже дал поручение правительству Российской Федерации подготовить соответствующую программу действий», — сказал глава государства.

По словам Владимира Путина, проблема обмеления Каспийского моря уже обсуждалась на встречах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

В конце августа президент России Владимир Путин поручил провести научный анализ состояния Волги и Каспийского моря для предотвращения обмеления Каспия. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заверил, что доклад будет подготовлен с участием научного сообщества и практиков, и что в регионе есть понимание и научные разработки по этой проблематике.

Ранее океанолог развенчал миф о скором исчезновении Каспийского моря.

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