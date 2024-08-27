Путин дал поручение в связи с обмелением Каспия

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит провести научный анализ состояния Волги и Каспийского моря для предотвращения обмеления Каспия. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что тема обмеления водоема поднималась во время его недавнего визита в Азербайджан, где президент страны Ильхам Алиев выразил одобрение взаимодействию с Астраханской областью по этой проблеме.

Путин попросил губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина подготовить соответствующее обращение с просьбой о проведении научного анализа событий в регионе Волги и Каспийского моря.

Бабушкин заверил Путина, что доклад будет подготовлен с участием научного сообщества и практиков, и что в регионе есть понимание и научные разработки по проблематике обмеления Каспия.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Азербайджан рассматривают возможности реализации новых совместных проектов, в том числе на Каспийском шельфе.

Ранее сообщалось, что Азербайджан будет опреснять воды Каспийского моря.