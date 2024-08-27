Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин дал поручение в связи с обмелением Каспия

Путин поручит провести научный анализ для предотвращения обмеления Каспия

close
100%
Кадр из видео/Россия 24

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит провести научный анализ состояния Волги и Каспийского моря для предотвращения обмеления Каспия. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что тема обмеления водоема поднималась во время его недавнего визита в Азербайджан, где президент страны Ильхам Алиев выразил одобрение взаимодействию с Астраханской областью по этой проблеме.

Путин попросил губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина подготовить соответствующее обращение с просьбой о проведении научного анализа событий в регионе Волги и Каспийского моря.

Бабушкин заверил Путина, что доклад будет подготовлен с участием научного сообщества и практиков, и что в регионе есть понимание и научные разработки по проблематике обмеления Каспия.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Азербайджан рассматривают возможности реализации новых совместных проектов, в том числе на Каспийском шельфе.

Ранее сообщалось, что Азербайджан будет опреснять воды Каспийского моря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами