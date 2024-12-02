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Путин назвал обмеление Каспия большой проблемой нескольких государств

Путин: обмеление Каспия обсуждалось с президентами Азербайджана и Казахстана

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Depositphotos

Вопрос обмеления Каспия не раз обсуждался на встречах президентов России, Казахстана и Азербайджана. Об этом заявил Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Речь об этом зашла во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

По словам Владимира Путина, проблемы обмеления Каспийского моря ранее обсуждались на встречах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а недавно тема была поднята в разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Всех беспокоит обмеление Каспия. И, конечно, нужно обратить внимание на те виды животных, которые страдают от этого очевидно и заметно. Но в целом это большая проблема», — сказал Путин.

В конце августа президент России Владимир Путин поручил провести научный анализ состояния Волги и Каспийского моря для предотвращения обмеления Каспия. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заверил, что доклад будет подготовлен с участием научного сообщества и практиков, и что в регионе есть понимание и научные разработки по этой проблематике.

Ранее сообщалось, что экономика Туркменистана пострадала из-за падения уровня Каспийского моря.

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