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Океанолог развеял миф о скором исчезновении Каспийского моря

Океанолог Шевченко: предпосылок к исчезновению Каспийского моря нет

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Depositphotos

Предпосылок к исчезновению Каспийского моря нет, уровень воды в водоеме всегда будет понижаться и повышаться. Об этом заявил врио директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук Владимир Шевченко, слова которого передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что история изменения уровня Каспия научно исследуется уже около 200 лет. По его словам, колебания уровня иногда доходили до десятков метров.

«Конечно, в поставке отдельных компонентов стока наблюдается некий беспорядок по сравнению с тем, что было до строительства каскада водохранилищ, но, тем не менее, такого кардинального изменения, которое привело бы к исчезновению, нет», — сказал океанолог.

В феврале председатель государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов заявил, что в стране планируют начать опреснение Каспийского моря. Микаилов уточнил, что специалисты смогут добиться очищения от бактерий технической воды. По словам руководителя ведомства, ее можно будет использовать в промышленности и декоративном озеленении.

В ноябре прошлого года глава министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев заявил, что уровень воды в Каспийском море за минувшие десять лет снизился на 1 метр и 14 сантиметров.

Ранее ученые узнали причину сокращения популяции крабов в Беринговом море.

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