Армения заявила о готовности сотрудничать с МУС

Армения готова сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) для укрепления международных правовых норм, заявил на встрече с председателем МУС Томоко Аманэ глава армянского МИД Арарат Мирзоян. Об этом говорится на сайте министерства.

«Министр Мирзоян подчеркнул готовность Армении участвовать в усилиях международного сотрудничества, направленных на соблюдение международно-правовых норм и обеспечение верховенства права», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с изменением армянского законодательства в соответствие с положениями Римского статута МУС.

14 ноября 2023 года Армения официально передала документ о ратификации Римского статута. С 1 февраля страна официально присоединилась к Международному уголовному суду.

В Кремле назвали этот шаг Армении суверенным правом государства, однако отметили, что не хотели бы, чтобы это сказалось на двусторонних отношениях.

Ранее Армения отказалась поддержать расследование МУС по Украине.