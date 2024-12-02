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Армения заявила о готовности сотрудничать с МУС

В МИД Армении заявили, что страна готова сотрудничать с МУС

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Армения готова сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) для укрепления международных правовых норм, заявил на встрече с председателем МУС Томоко Аманэ глава армянского МИД Арарат Мирзоян. Об этом говорится на сайте министерства.

«Министр Мирзоян подчеркнул готовность Армении участвовать в усилиях международного сотрудничества, направленных на соблюдение международно-правовых норм и обеспечение верховенства права», — сказано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, связанные с изменением армянского законодательства в соответствие с положениями Римского статута МУС.

14 ноября 2023 года Армения официально передала документ о ратификации Римского статута. С 1 февраля страна официально присоединилась к Международному уголовному суду.

В Кремле назвали этот шаг Армении суверенным правом государства, однако отметили, что не хотели бы, чтобы это сказалось на двусторонних отношениях.

Ранее Армения отказалась поддержать расследование МУС по Украине.

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