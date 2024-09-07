Армения отказалась поддержать расследование МУС по Украине

Армения отказалась присоединиться к совместной декларации стран — членов Совета Европы, в которой говорится о поддержке расследования Международным уголовным судом (МУС) агрессии в отношении Украины. Об этом пишет «Арменпресс» со ссылкой на заявление министерства иностранных дел республики.

В сообщении приводятся слова пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Анны Бадалян.

«Армения не присоединилась к декларации с самого начала», — отметила дипломат.

При этом в публикации подчеркивается, что расследование поддержали сразу несколько стран постсоветского пространства. Это касается Литвы, Молдавии, Грузии и Латвии.

4 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ордер МУС на арест российского президента Владимира Путина не может ограничить его контакты с заинтересованными в этом странами. По словам представителя главы государства, данный документ не способен воспрепятствовать развитию отношений РФ с дружелюбно настроенными зарубежными партнерами.

За день до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что МУС не имеет ничего общего с понятиями права и справедливости. Как она сказала, Международный уголовный суд не может самостоятельно принимать какие-либо решения.

Ранее в Монголии отказались выполнять ордер МУС на арест Путина.