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В Кремле прокомментировали членство Армении в Международном уголовном суде

Песков назвал членство Армении в МУС суверенным правом страны

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что членство Армении в Международном уголовном суде (МУС) является суверенным правом этой страны.

«Но для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались на наш двусторонних отношениях, которыми мы дорожим и которые надеемся дальше развивать», — сказал Песков.

С 1 февраля Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду. Армения стала 124-м государством — участником МУС, а также 19-м государством из стран Восточной Европы.

14 ноября 2023 Армения официально передала документ о ратификации Римского статута, ей необходимо было дождаться вступления его в силу с 1 февраля 2024 года.

3 октября парламент Армении на заседании ратифицировал Римский статут. За ратификацию статута и принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС проголосовали 60 депутатов парламента, против — 22. После ратификации документ подписал президент страны.

Ранее в МИД РФ предупредили, что безопасность Армении невозможна без ОДКБ.

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