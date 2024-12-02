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Зеленский пожаловался на звонки Путину

Президент Украины Зеленский пожаловался на звонки западных лидеров Путину

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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем пожаловался на звонки западных лидеров президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РБК-Украина.

«После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство к себе», — сказал Зеленский.

Он отметил, что разговоры глав иностранных государств с Путиным «ослабляют Украину».

«Это, по моему мнению, Но, как я и сказал, у нас с Германией гораздо больше общего, чем разногласия», — сказал он.

Шольц впервые за 2,5 года приехал в Киев для переговоров с Зеленским. Он отметил, что собирается объявить на встрече о дальнейших поставках военной продукции на сумму 650 млн евро, которую должны отправить уже в декабре.

За две недели до этого Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее в Кремле ответили, просил ли Путин Шольца передать Зеленскому послание.

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