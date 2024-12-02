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Шольц подтвердил первый за 2,5 года приезд в Киев и рассказал о планах

Шольц в Киеве объявит о новых поставках оружия ВСУ на €650 млн

Федеральный канцлер Олаф Шольц заявил, что прибыл в Киев обсудить военные поставки Вооруженным силам Украины на €650 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу германского канцлера.

«На встрече с президентом Зеленским я объявлю о дальнейших поставках военной продукции на сумму 650 миллионов евро, которая должна быть отправлена уже в декабре. Украина может полагаться на Германию: мы говорим то, что делаем. И мы делаем, что говорим», — заявил Шольц при торжественной встрече на перроне вокзала в Киеве.

Он добавил, что своим визитом выражает солидарность Германии с Украиной и напомнил, что Берлин является основным европейским партнером Украины.

Это первый визит Шольца в Киев за последние 2,5 года.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц приехал в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

15 ноября Шольц и президент России Владимир Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Ранее соперник Шольца обвинил его в запугивании немцев войной с Россией.

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