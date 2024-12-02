В Кремле ответили, просил ли Путин Шольца передать Зеленскому послание

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем ничего не просил передать главе Украины Владимиру Зеленскому.

Он отметил, что в Кремле наблюдают за визитом Шольца в Киев и в целом за всеми международными контактами ФРГ.

Шольц впервые за 2,5 года приехал в Киев для переговоров с Зеленским. Он отметил, что собирается объявить на встрече о дальнейших поставках военной продукции на сумму 650 млн евро, которую должны отправить уже в декабре.

За две недели до этого Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее соперник Шольца обвинил его в запугивании немцев войной с Россией.