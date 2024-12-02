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Норвежский посол прояснил позицию страны по забору на границе с Россией

Посол Квиле: Норвегия не собирается возводить ограждение на границе с РФ

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РИА «Новости»

Норвежские власти пока не собираются возводить ограждение на российской границе, сообщил в интервью RTVI посол королевства в РФ Роберт Квиле.

«Нет, нет планов», — ответил Квиле на вопрос журналиста о возможной постройке забора.

Он объяснил, что у Норвегии были «некоторые планы» на возведение ограждения, однако речь шла лишь о небольшом заборе возле погранперехода, а не о тотальной застройке границы.

1 декабря издание Newsweek сообщило, что на севере Норвегии открылся центр десантных операций для усиления противодействия России. Центр, расположенный в Серрейсе, будет заниматься подготовкой американских, британских и нидерландских войск.

26 ноября директор ФСБ России Александр Бортников заявлял, что военная угроза со стороны НАТО неизменно растет. По данным спецслужбы, помимо внедрения в регионы Арктики и Балтийского моря, Североатлантический альянс предпринимает попытки расширить возможности в Черном море и ищет выход к Каспию.

Ранее сообщалось, что Норвегия заработала более $115 млрд на фоне отказа Евросоюза от российского газа.

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