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На границе с Россией будут готовить десант НАТО

Newsweek: Норвегия создала центр десантных операций для противодействия России

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Global Look Press

На севере Норвегии открылся центр десантных операций для усиления противодействия России. Об этом пишет издание Newsweek.

«В Норвегии создан центр десантных операций в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике», — говорится в материале.

Как отмечает издание, этот центр расположен в Сёррейсе и специализируется на подготовке американского, а также британского и голландского контингентов.

Newsweek уточняет, что у Норвегии нет собственных десантных войск, однако некоторые из ее специальных подразделений базируются в том регионе.

Среди прочего издание, ссылаясь на слова министра обороны Норвегии Бьерна Арильда Грама, пишет, что Норвегия «обязана проводить совместные тренировки», чтобы защитить страну и Северный регион от гипотетической войны.

26 ноября директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что военная угроза со стороны НАТО неизменно растет, помимо внедрения в регионы Арктики и Балтийского моря, Североатлантический альянс предпринимает попытки расширить возможности в Черном море и ищет выход к Каспию.

19 сентября РИА Новости сообщало, что НАТО пытается создать форпост на границе с Мурманской областью и Республикой Карелия. Агентство утверждало, что в финской провинции Лапландии идет строительство новой военной базы Североатлантического альянса. Ожидается, что руководство над ней возьмет Швеция.

Ранее Лавров заявил о готовности России бороться за Арктику.

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