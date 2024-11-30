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Норвегия заработала более $115 млрд на фоне отказа Евросоюза от российского газа

Посол РФ: Норвегия заработала более $115 млрд за счет вытеснения газа из России

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Depositphotos

Норвегия заработала более $115 млрд на фоне отказа ряда стран Евросоюза от российского газа. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России Николай Корчунов.

Он напомнил, что Норвегия присоединилась ко всем пакетам антироссийских санкций ЕС. При этом санкции по-разному сказались на экономике королевства. С одной стороны, Норвегия прилично заработала на вытеснении российского газа, с другой — Осло решился на разрушение двухсторонних торгово-экономических отношений с Москвой.

По словам дипломата, норвежские компании полностью прекратили работу и ушли из России. Вложения норвежского государственного пенсионного фонда «Глобал» в акции компаний России уменьшились с $3,1 млрд в 2021 году до $140,13 млн по состоянию на январь 2024 года.

Корчунов уточнил, что торговля между Норвегией и Россией сведена к минимуму и ограничена небольшим перечнем товаров, не подпавших под санкции. Наибольший ущерб получили норвежские судоремонтные предприятия на севере Норвегии, которым пришлось отказаться от контрактов на ремонт и обслуживание российских рыболовных судов и провести массовые увольнения работников.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа.

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