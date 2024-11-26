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Глава ФСБ заявил, что кроме внедрения в Балтику и Арктику, НАТО ищет выход к Каспию

Бортников: НАТО внедряется в Арктику и Балтийский регион, ищет доступ к Каспию

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Военная угроза со стороны НАТО неизменно растет, помимо внедрения в регионы Арктики и Балтийского моря, НАТО стремится расширить возможности в Черном море и ищет выход к Каспию. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе ХХ заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб (СОРБ) государств — участников СНГ в Москве, передает ТАСС.

По его словам, альянс активно закрепляется на границах Союзного государства России и Белоруссии и внедряется в Балтику и Арктику для расширения боевых, разведывательных и логистических возможностей у Черного моря, чтобы получить выход к Каспию.

Глава ФСБ отметил, что НАТО делает это под предлогом противодействия «биологическим угрозам», но на деле ряд лабораторий США реализует там программы по созданию биооружия избирательного действия. Кроме того, по словам Бортникова, альянс «накачивает оружием» противостоящие страны на территории СНГ.

До этого Бортников заявил, что США и их союзники хотят устроить хаос в СНГ и превратить пространство Содружества в дешевую ресурсную базу. По его словам, Запад не брезгует самыми неприглядными методами для реализации своих геополитических амбиций.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег НАТО от ударов по России.

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