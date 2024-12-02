Прокуратура Москвы передала в суд дело украинской журналистки Соколовской

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении украинской журналистки Янины Соколовской. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В дальнейшем дело Соколовской будет слушаться в Останкинском районном суде Москвы.

Российские правоохранительные органы обвиняют Янину Соколовскую в публичном распространении по мотивам политической ненависти заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

14 октября сообщалось, что МВД России объявило Янину Соколовскую в международный розыск. Перед этим ее объявляли в розыск внутри страны.

В августе Останкинский суд Москвы принял решение о ее заочном аресте. В случае появления на территории России она будет задержана.

Ранее МВД объявило в розыск журналистку Наталью Баранову (признана в РФ иностранным агентом).