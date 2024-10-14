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Уехавшую в Эстонию журналистку Соколовскую объявили в международный розыск

Обвиняемую в фейках о ВС России Соколовскую объявили в международный розыск

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Россия 1

Журналистку и учредителя портала «Известия на Украине» Янину Соколовскую объявили в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

«Она объявлена в международный розыск на территории стран — членов Интерпола», — сказано в документах.

До этого сообщалось, что Останкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего главреда портала «Известия на Украине» Янину Соколовскую по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Следствие полагает, что журналистка с марта по май 2022 года публично распространяла фейки о российской армии.

В июле министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск бывшего главного редактора портала «Известия на Украине» и экс-корреспондента «Коммерсанта» на Украине Янину Соколовскую по делу о фейках против российской армии.

Ранее российского журналиста заочно приговорили к 7,5 года колонии.

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